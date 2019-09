Elisa Ferreira responsável pela pasta da coesão e das reformas

RTP10 Set, 2019, 11:19 / atualizado em 10 Set, 2019, 11:33 | Mundo

Ursula von der Leyen elencou o novo executivo que vai liderar, que conta com três vice-presidentes executivos, que são também comissários e que vão ser responsáveis por pastas transversais como o Acordo Verde europeu (Frans Timmermans), Economia na era digital (Margrethe Vestager) e a Justiça social no trabalho (Valdis Dombrovskis).

A designação de Elisa Ferreira como Comissária Europeia em representação de Portugal foi conhecida a 27 de agosto, mas desconhecia-se a pasta que lhe estava atribuída, devido ao compromisso assumido de que seria Ursula von der Leyen a anunciar os pelouros.







Na sexta-feira, em entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro António Costa garantiu apenas que Elisa Ferreira assumiria uma pasta "importante para Portugal", acrescentando que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, partilha da mesma opinião.





Comissão paritária

Na segunda-feira, Von der Leyen já divulgou a lista com os nomes dos comissários europeus designados por cada Estado-membro e que tiveram o seu aval, sendo 13 mulheres e 14 homens. A nova Comissão Europeia assume funções a 1 de novembro para um mandato de cinco anos.







Cada comissário indigitado irá ser submetido ao escrutínio da respetiva comissão parlamentar (em alguns casos, mais do que uma) na assembleia europeia, respondendo a cinco perguntas escritas, antes de ser questionado exaustivamente durante três horas pelos eurodeputados, numa audição transmitida em direto.





António Costa, aquando de uma reunião com Elisa Ferreira, a 29 de agosto, afirmou que lhe caberia um pelouro “que corresponde ao que são os interesses próprios de Portugal no contexto da União Europeia”."É uma pasta que seguramente Elisa Ferreira fará um excelente papel e que corresponde ao que são os interesses próprios de Portugal no contexto da União Europeia", disse o primeiro-ministro português."É sabido, desde o início, qual a orientação e as prioridades que Portugal tinha", continuou o PM, após o encontro com Elisa Ferreira. "Sabemos bem que os comissários são independentes do país de origem mas não deixam de ser quem são".Se algum ou alguns dos comissários indigitados não “passarem” no crivo dos eurodeputados, poderão ser agendadas audições adicionais na semana de 14 de outubro, antes de o Parlamento Europeu se pronunciar em definitivo relativamente ao conjunto do colégio, o que deverá suceder em 22 de outubro.