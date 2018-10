"Elite brasileira abandonou a social-democracia pelo fascismo" - Haddad

Lusa02 Out, 2018, 19:25 | Mundo

Haddad disse acreditar que o aumento da rejeição por parte do eleitorado à sua candidatura, detetado na mais recente sondagem, se deve aos ataques feitos pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), encabeçado por Geraldo Alckmin.

"Temos sofrido muitos ataques do PSDB, mas isso não está a favorecer o PSDB, mas sim o fascismo. Quando você alimenta o ódio, alimenta o fascismo. Aconteceu na Alemanha, na Itália", afirmou o candidato do PT, sem nunca referir explicitamente o oponente da extrema-direita, Jair Bolsonaro (PSL), segundo o jornal Estadão.

Nas mais recentes sondagens, Bolsonaro subiu de 27% para 31% nas intenções de voto, enquanto que Haddad permanece nos 21%. Bolsonaro mantém ainda a maior taxa de rejeição: 44%. A percentagem de Haddad subiu de 27% para 38%.

Durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro, o substituto de Lula da Silva na candidatura do Partido dos Trabalhadores (PT) defendeu que os recursos para a saúde devem alcançar 6% do PIB. Fernando Haddad prometeu ainda, caso vença as eleições, que a primeira emenda constitucional será a da reforma tributária e do cancelamento da PEC do teto de gastos [limitação ao crescimento das despesas do governo brasileiro], "num movimento só".