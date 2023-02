Elon Musk absolvido.Dono a Tesla não enganou investidores

Foto: Reuters

Elon Musk foi absolvido no caso de alegada fraude por um tweet que publicou sobre a saída da Tesla da bolsa. No julgamento, que durou três semanas, o júri entendeu que o dono da Tesla não enganou os investidores com as mensagens que publicou.