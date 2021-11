Em 2019. EUA ocultaram ataque aéreo que matou dezenas de civis na Síria

Uma publicação do New York Times , no sábado, revela que os militares norte-americanos nunca abriram uma investigação independente sobre um bombardeamento ao último bastião do Estado Islâmico na Síria, há dois anos, apesar das preocupações com uma força de comando secreta.De acordo com o jornal,Os militares do Centro de Operações Aéreas Combinadas dos militares dos EUA na Base Aérea de Al Udeid, no Qatar, que supervisionavam as operações e assistiam ao ataque através das imagens do drone pareciam "incrédulos", de acordo com um oficial norte-americano., escreveu um dos militares que supervisionava as operações num sistema de mensagens pelos comandos, contaram ao jornal dois responsáveis pela investigação destes ataques.Uma avaliação inicial, após o ataque, calculou que o número de mortos era na verdade cerca de 70.O bombardeamento em Baghuz foi, aliás, um dos maiores incidentes com vítimas civis da guerra contra o Estado Islâmico, mas nunca foi publicamente reconhecido pelos militares dos EUA.Os detalhes, apresentados pelo NYT, mostram que o número de mortos foi percebido quase imediatamente pelos militares. Na altura, um advogado das Forças Armadas dos EUA considerou que se trataria de um crime de guerra e sugeriu que se abrisse uma investigação, mas o jornal adianta que os militares tentaram ocultar o ataque e os respetivos detalhes – o número de mortos foi minimizado; os relatórios foram atrasados, alterados e classificados; o local dos bombardeamentos foi limpo e as provas eliminadas; e os principais responsáveis não foram notificados.

Segundo o jornal, o Comando Central dos EUA, que supervisionou as operações aéreas dos EUA na Síria, reconheceu os ataques pela primeira vez na semana passada e garantiu que eram justificados.



Crime de guerra ocultado?

Meses após os bombardeamentos em Baghuz, ficou claro que os ataques tinham sido ordenados por um comando secreto das Forças Especiais que estava a conduzir operações terrestres na zona e que normalmente atuava sem informar as outras forças na região. No caso dos ataques de Baghuz, o comando da Força Aérea Americana no Qatar não fazia ideia do que se estava a passar.



Segundo a publicação, baseada em entrevistas com atuais e ex-funcionários envolvidos nas operações na Síria, alguns militares acreditavam que os ataques podiam constituir crimes de guerra. Apesar dos esforços de alguns para que o incidente fosse devidamente investigado, tal nunca aconteceu.



"Os comandos pareciam tão decididos a enterrar isto. Ninguém queria ter nada a ver com o assunto", disse Gene Tate, avaliador que trabalhou no caso para o gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa. "Isto ajuda a desacreditar o sistema, quando as pessoas estão a tentar fazer o que é certo, mas ninguém numa posição de liderança quer ouvir o que se passa”.



Num e-mail enviado à Comissão de Serviços Militares do Senado e obtido pelo NYT, um advogado da Força Aérea, o tenente-coronel Dean W. Korsak, escreveu que "oficiais militares dos EUA de alto escalão contornaram intencionalmente e sistematicamente o processo de ataque deliberado, (…) claramente a tentar encobrir os incidentes”.



Em resposta à investigação do jornal, o Comando Central dos EUA reconheceu que foram mortas 80 pessoas, confirmando que pelo menos 16 destas eram combatentes do Estado Islâmico e quatro eram civis. Quanto às outras 60 pessoas mortas, a instituição afirmou não estar claro se eram civis, em parte porque muitas vezes mulheres e crianças do grupo terrorista se envolviam nos combates.





O Exército norte-americano, contudo, justificou os ataques como "legítima defesa", "proporcionais", e dizendo que "foram tomadas medidas para excluir a presença de civis".







“Abominamos a perda de vidas inocentes e tomamos todas as medidas possíveis para evitá-la”, escreveu em comunicado o capitão Bill Urban, porta-voz chefe do comando. “Neste caso, relatamos e investigamos o ataque de acordo com os nossos próprios factos e assumimos total responsabilidade pela perda não intencional de vidas”.



Mas até agora, a única investigação que decorreu foi a pedida pelas Forças Especiais que conduziram os ataques aéreos.