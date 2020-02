Em análise primeiro caso de transmissão de coronavírus de grávida para bebé

As autoridades chinesas dão conta de que as grávidas infetadas podem mesmo ser a fonte de contágio para os bébés.Também na China, um especialista da universidade de Xangai refere que quem se curar tem poucas probabilidades de voltar a contrair a doença. Há duas exceções a uma nova infeção: se a pessoa tiver o sistema imunitário muito deprimido ou se houver mutações do vírus.No mapa global do coronavírus, do centro de investigação da universidade norte-americana John Hopkins, até ao momento 1016 pessoas recuperaram da infeção.





