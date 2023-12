"Em defesa da democracia". Novo Governo polaco recupera controlo dos media estatais

Na sequência de uma resolução do Parlamento polaco (Sejm) aprovada a 19 de dezembro, que anunciava as alterações que o novo Governo polaco pretendia introduzir nos meios de comunicação social públicos, o ministro polaco da Cultura, Bartłomiej Sienkiewicz, tomou a decisão de demitir os diretores da televisão pública TVP, da rádio polaca e da Agência de Imprensa Polaca (PAP), na quarta-feira.

"O ministro nomeou novos conselhos de supervisão para as empresas mencionadas, que, por sua vez, nomearam novos conselhos de administração", afirmou o ministério da Cultura em comunicado.





Em causa está o controlo político a que estavam sujeitos há oito anos, desde que o partido Lei e Justiça (PiS) chegou ao poder, e que o fez descer o país na classificação mundial da liberdade de imprensa.



Suspeita-se que a cobertura mediática das últimas eleições parlamentares, em 2019 e 2023, e presidenciais em 2020 tenha favorecido fortemente o Governo e o presidente polaco Andrzej Duda, membro do PiS.



Prioridade fundamental de Donald Tusk

Face às acusações de apresentação de informações tendenciosas, de transmissão de propaganda governamental e de ataques contra a oposição, o atual primeiro-ministro polaco Donald Tusk, que regressou ao poder há uma semana com um novo Governo de coligação, fez da retoma do controlo dos meios de comunicação uma prioridade fundamental, antes das eleições locais da primavera e das eleições europeias de junho.



"Como já o informei, as ações de hoje (quarta-feira) visam - de acordo com a sua intenção - restaurar a ordem jurídica e a decência comum na vida pública. Pode contar com nossa determinação férrea neste assunto", escreveu Donald Tusk na rede social X, na quarta-feira, dirigindo-se ao presidente polaco da oposição, Andrzej Duda, que criticou a medida do novo Governo.





Panie Prezydencie, tak jak już Pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 20, 2023

O presidente polaco, Andrzej Duda, apelou na quarta-feira ao novo líder do Governo e ao Conselho de Ministros para “respeitarem a ordem jurídica polaca” e relembrou que estes tinham prestado “o juramento referido no Art.151 da Constituição, comprometendo-se, em particular, a ser fiel às disposições da Constituição e de outras leis da República da Polónia”, numa publicação no antigo Twitter. “Um objetivo político não pode constituir uma desculpa para violar os princípios constitucionais e a lei”, escreveu Andrzej Duda, na rede social X.

O presidente polaco, Andrzej Duda, apelou na quarta-feira ao novo líder do Governo e ao Conselho de Ministros parae relembrou que estes tinham prestado “o juramento referido no Art.151 da Constituição, comprometendo-se, em particular, a ser fiel às disposições da Constituição e de outras leis da República da Polónia”, numa publicação no antigo Twitter.





Desde o anúncio do novo Governo que as instalações da Televisão Pública (TVP) têm sido palco de várias manifestações. Depois de um grupo de nacionalistas polacos ter ocupado a Televisão Pública (TVP) para defender o “pluralismo dos meios de comunicação social”, o líder do partido Lei e Justiça (PiS) Jaroslaw Kaczynski foi visto a entrar nas instalações da televisão pública polaca. "Não há democracia sem pluralismo nos meios de comunicação social ou meios de comunicação social fortes e antigovernamentais, e na Polónia são os meios de comunicação públicos", disse Jaroslaw Kaczynski durante a noite.







Também o antigo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki visitou o local e acusou o novo Governo de uma “intrusão forçada” na televisão pública. "O que estamos a ver é o primeiro passo em direção a uma ditadura", afirmou.