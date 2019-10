"Escala nunca antes vista". China marca 70 anos da revolução

RTP01 Out, 2019, 09:37 / atualizado em 01 Out, 2019, 09:39 | Mundo

Todos os anos, a 1 de outubro, celebra-se a fundação da República Popular da China - o país mais populoso do mundo.



Neste feriado chinês, aumentam as receitas das lojas, já que as marcas optam por aproveitar esta oportunidade para oferecer alguns descontos.





Escala sem precedentes



Do facto à tradição



Porquê “Semana Dourada”?

As comemorações deste feriado nacional prolongam-se por uma semana e devem cobrir não só a China Continental, mas também Hong Kong, palco de sucessivas vagas de protesto contra o governo local pró-Pequim, e Macau.Desde desfiles militares, fogo-de-artifício, espetáculos de dança, concertos, a exposições de pintura e caligrafia chinesa, a denominadaconta com vários acontecimentos gratuitos, a maior parte organizada pelo Governo.Nas praças centrais são visíveis decorações festivas, vários e diversificados arranjos florais e também retratos de alguns dos líderes chineses mais venerados, a começar pelo rosto da revolução comunista, Mao Tsé-Tung.. Como aponta a BBC, este será o primeiro grande aniversário desde que a China emergiu como uma potência global.. A entrada, na Praça Central da capital, será apenas para pessoas com convites oficiais e toda a área circundante estará parcialmente selada.Nesse local, o Presidente Xi Jinping vai discursar para celebrar o “rápido crescimento” da China, distribuindo também medalhas de honra.Para garantir que tudo correrá conforme o esperado,, desde há algumas semanas.Apesar de o Dia Nacional da China se celebrar oficialmente a 1 de outubro, a República Popular foi fundada a 21 de setembro de 1949.Porém, como a cerimónia de formação do Governo Popular Central do novo país, em Pequim, só ocorreu no dia 1 de outubro, os governantes optaram por declarar esta data como o Dia Nacional.Desta forma, desde 1950, todo os primeiros dias de outubro são considerados a data de grande comemoração para o povo chinês.é uma celebração que ocorre duas vezes por ano na China. A primeira costuma acontecer em janeiro ou fevereiro, no âmbito do Ano Novo Chinês. A segunda em outubro, para comemorar a data oficial de fundação do país.A designação tem origem em inúmeros aspetos relacionados com a época. Além do clima ameno, muito apreciado pelos locais, o facto de o feriado durar uma semana inteira permite que este seja o momento ideal para as famílias viajarem.. Se, por um lado, há marcas a fazer vários descontos, por outro há algumas a aproveitarem-se para cobrar preços excessivamente altos, decorrentes do aumento da procura.Além da sobrelotação dos locais turísticos, os bilhetes para aceder a esses mesmos locais tornam-se mais caros e difíceis de obter. A procura excede a oferta.