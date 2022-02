Em fuga da Ucrânia. Imagens de satélite mostram filas de quilómetros

Foto: Sergey Dolzhenko - EPA

Milhares de pessoas tentam fugir para as fronteiras terrestres. Imagens de satélite mostram filas de mais de seis quilómetros. São centenas de veículos, carros e camiões, junto à fronteira com a Roménia.