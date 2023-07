Em Helsínquia, Biden aponta a negociações de paz após contra-ofensiva ucraniana

Joe Biden, de passagem pela capital finlandesa no seu périplo europeu, considerou durante uma conferência de imprensa em Helsínquia um cenário de negociações após a contraofensiva ucraniana.O presidente dos Estados Unidos foi claro quando considerou esta quinta-feira que espera que a contraofensiva ucraniana leve a negociações com a Rússia,, declarou Joe Biden numa altura em que ainda se ouvem nos bastidores os protestos dos seus aliados pela decisão de entregar a Kiev bombas de fragmentação sob o argumento de que as forças ucranianas tinham esgotado as suas munições.

‘O Cozinheiro’ deve ter cuidado com a ementa



Analistas chineses consensuais sobre apoio a Moscovo



Entretanto, do outro lado do globo, apurou o grupo de reflexão European Council on Foreign Relations (ECFR), os analistas chineses sustentam a opinião de que a China ganha mais do que perde ao apoiar a Rússia numa altura em que Pequim tenta reorganizar a ordem internacional.



Entre os analistas existe, no entanto, uma "clara frustração" com a incapacidade demonstrada pelo exército russo, indica ECFR, `think tank` com presença em sete capitais europeias.



O relatório, intitulado "China e Ucrânia: O Debate Chinês Sobre a Guerra da Rússia e o seu Significado para o Mundo", expõe a visão dos intelectuais chineses sobre a invasão russa do país vizinho em 2022 e a relação entre Pequim e Moscovo, com base em dezenas de entrevistas.



"Quase todos os analistas entrevistados referiram o fraco desempenho militar da Rússia, alguns com escárnio palpável", lê-se no relatório, assinado por Mark Leonard e Alicja Bachulska. "Muitos parecem pensar que a Rússia não merece mais o estatuto de grande potência", acrescenta.



O estudo indica, porém, que, a nível estratégico, os analistas chineses consideram que uma "lógica estrutural une intimamente a China e a Rússia", perante uma ordem mundial liberal liderada pelos Estados Unidos e que ambos os países julgam antagónica aos seus interesses.



"Simplificando: se os EUA são o principal rival da China, é crucial que a América não derrote e humilhe a Rússia", aponta o relatório sobre a visão dos analistas entrevistados.



Um proeminente académico chinês citado pelo `think tank` considerou mesmo que os destinos políticos dos líderes da China e Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respetivamente, "estão interligados".



"Como líderes dos dois maiores estados autoritários do mundo, ambos com ambições revisionistas, o seu objetivo comum é reorganizar a ordem internacional liderada pelos EUA para torná-la mais segura para as autocracias e a sobrevivência dos seus regimes", observa o relatório.



Em fevereiro de 2022, duas semanas antes do início da invasão russa, Xi e Putin proclamaram uma "amizade sem limites" entre os dois países, durante um encontro em Pequim.



Numa declaração conjunta, os dois líderes opuseram-se ao alargamento da NATO na Europa de Leste, numa tomada de posição inédita por um líder chinês sobre a arquitetura de segurança europeia.



Após o início da guerra, a China manteve uma posição ambígua, na qual apelou ao respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo a Ucrânia, e atenção às "preocupações legítimas de todos os países", em referência à Rússia.



O relatório do ECFR indica que os analistas chineses "compartilham fortemente" dos argumentos de Moscovo, de que a Rússia tem "interesses de segurança legítimos" na Ucrânia.



"Nessa perspetiva, a Rússia aparece como ator racional, que simplesmente defende a sua posição no mundo da agressão ocidental, enquanto a Europa e os EUA parecem irresponsáveis e antagónicos", argumenta o grupo de reflexão.



"Os intelectuais [chineses] tendem a não ver a Ucrânia como um importante ator independente no conflito. Isto alimenta a visão de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se transformou numa luta por procuração entre os Estados Unidos e a China - os únicos dois países a beneficiarem do conflito até agora", lê-se.





"De acordo com essa lógica, a China beneficia da guerra porque coloca a Rússia numa posição mais dependente e faz os EUA parecerem os `promotores da guerra`", observa.



c/ Lusa



A questão do uso de armamento que está proibido por convenções internacionais assinadas por uma boa parte dos aliados dos Estados Unidos não colheu consenso para a estratégia comum dos países que de uma forma ou de outra há mais de um ano vêm fazendo oposição à Rússia alinhando no lado de Kiev no tabuleiro da guerra.Por outro ladoBiden minimizava assim o risco do uso de armas nucleares pelo presidente russo depois das ameaças do Kremlin relacionadas com o cenário da entrega de F-16 ocidentais à Ucrânia: "Não acho que haja uma perspetiva real (...) de que Putin venha a usar armas nucleares. Não só o Ocidente, mas também a China e o resto do mundo disseram ‘não entrem neste campo’".Numa nota de humor, o presidente norte-americano deixou ao líder das Wagner, Evgueny Prigozhin, o conselho para vigiar de perto o seu menu e a comida que lhe chega à mesa.Depois da revolta que protagonizou no mês passado,, uma nota duplamente irónica, já que muitos dos antagonistas de Putin têm surgido envenenados – quando não caem de varandas ou se afogam em piscinas – e Prigozhin terá conquistado a confiança de Putin enquanto responsável pelas refeições que eram servidas ao presidente russo.Deve ter "cuidado com o que come", aconselhou Joe Biden.Um dos assuntos cimeiros que Biden trouxe na agenda para esta viagem à Europa terá sido a questão da adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica, um autêntico bico de obra para as lideranças mundiais que não podem arriscar a quebra do moral ucraniano tanto quanto não podem garantir a adesão num curto prazo e ainda em contexto de conflito.Neste ponto,"A questão não é se devem ou não aderir à NATO, (mas) quando podem aderir. E vão aderir à NATO", prometeu Biden, um dia depois de uma cimeira da Aliança Atlântica em Vílnius, onde não foi apresentado um calendário para essa adesão.