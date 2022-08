Em Hiroshima, Guterres apela à eliminação das armas nucleares

Foto: EPA

O secretário-geral da ONU voltou a apelar à eliminação de todas as armas nucleares no mundo. No Japão, na cerimónia que assinala o 77 anos bombardeamento atómico de Hiroshima, António Guterres lembrou as vítimas daquele que considera "o ataque mais bárbaro da história da humanidade".