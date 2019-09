Em Hong Kong a revolta não tem fim

Mário Aleixo - RTP02 Set, 2019, 06:32 / atualizado em 02 Set, 2019, 06:32 | Mundo

A agência de notícias escreve que os manifestantes vestidos de preto bloquearam as portas para impedir a circulação normal do Metropolitano e apelam também a uma greve geral.



São vários os vídeos que mostram a destruição provocada por parte destes manifestantes que após um fim de semana intenso de protestos e violência continuam nas manifestações.



Há também registo que cerca de 10 mil estudantes fizeram um boicote ao primeiro dia de aulas.



Domingo várias centenas de manifestantes protestaram também junto ao consulado britânico para exigir um passaporte britânico completo isto porque, escreve o jornal inglês The Guardian, antes da entrega de Hong Kong em 1997, três milhões de pessoas possuíam passaportes de cidadãos dos territórios dependentes britânicos, o que lhes dava direito de residência no Reino Unido.



Passaportes que depois passaram apenas a permitir a viagem sem visto para o Reino Unido, mas não concedia o direito de viver ou trabalhar na Grã-Bretanha.



O jornal britânico escreve que em 2018 a Grã-Bretanha pressionou Portugal a não conceder direitos aos cidadãos de Macau antes de devolver a região à China, com medo de aumentar a pressão para conceder direitos semelhantes a Hong Kong.



Lisboa concedeu passaportes, com plenos direitos de cidadania, a qualquer pessoa nascida antes do final de 1981 e permitiu que a nacionalidade portuguesa fosse passada para seus filhos.