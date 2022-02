Em Kiev falta tudo. Exceto coragem

Os enviados especiais da RTP no local afirmam que as farmácias estão a vender os últimos stocks, as lojas e os bancos encerraram e no hotel onde se encontram as refeições começaram a ser racionadas.



Sob lei marcial, os homens não podem sair da Ucrânia e aconselhados a juntaram-se à defesa do país e a população é ensinada a resistir, aprendendo por exemplo a fazer cocktails molotov.