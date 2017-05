Em Marcha! deixa Manuel Valls de fora mas tenta facilitar a sua eleição

Christopher Marques - RTP 11 Mai, 2017, 16:10 / atualizado em 11 Mai, 2017, 16:36 | Mundo

Estão apresentados os primeiros 428 candidatos com que o partido do Presidente eleito Emmanuel Macron tenta conquistar uma maioria parlamentar. La République en Marche (REM) deixou Manuel Valls de fora das listas, alegando que o ex-primeiro-ministro não cumpre com os critérios do partido.







O ex-primeiro-ministro tem assim a vida facilitada para conseguir ser eleito deputado no 1.º círculo do departamento de Essonne, pelo qual deverá ser candidato a título independente. Em França, os deputados são eleitos numa votação a duas voltas com círculos uninominais. Valls não terá de enfrentar a concorrência do partido de Macron.

“Num momento em que queremos reunir, não queremos humilhar, rejeitar. Nesta fase não investimos o interessado mas não apresentaremos um candidato contra ele”, justificou Richard Ferrand, secretário-geral do REM.

La République en Marcha apresentou para já candidatos a 428 círculos eleitorais de um total de 577 existentes. Nos próximos dias, o partido que sucede ao movimento En Marche! anunciará mais alguns nomes.

Para já, o REM assegura paridade máxima nas candidaturas. Duzentos e catorze candidatos são do sexo feminino. O mais jovem candidato a deputado tem 24 anos e a mais velha tem 72 anos. Apenas 24 candidatos são atualmente deputados, todos eles eleitos pelo Partido Socialista. 19 mil candidatos à investidura

La République en Marche afirma ter recebido mais de 19 mil candidaturas à investidura, ou seja, 34 por cada um dos 577 círculos eleitorais franceses. Mais de dois terços dos candidatos foram homens.

A escolha dos cidadãos investidos pelo partido foi feita por um Comité Nacional de Investidura, tendo por base cinco critérios: renovação, paridade, pluralidade política, honorabilidade e eficácia & clareza.

O movimento explica que, dos candidatos apresentados, apenas cinco por cento foram deputados no último mandato, sendo todos eles oriundos do Partido Socialista. Cinquenta e dois por cento dos cidadãos investidos nunca foram eleitos para qualquer mandato nacional ou local.

“Todos os candidatos comprometeram-se não ter qualquer cadastro judicial e nunca terem sido declarados inelegíveis por qualquer motivo”, explica ainda o partido no material disponibilizado à imprensa.





Em causa está o facto de Manuel Valls ter já exercido três mandatos como deputado, facto que viola as regras com que o movimento se candidata. Apesar de não o enquadrar nas suas listas, o partido de Emmanuel Macron tenta ajudá-lo a conseguir a eleição: não vai apresentar candidato no círculo em que Manuel Valls se vai apresentar.