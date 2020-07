Em pleno surto. Sindicatos alertam para escassez de médicos na região de Madrid

Esta semana trouxe más notícias para os espanhóis, com registo de um forte aumento de novos casos de covid-19. Só na quarta-feira foram 390 as pessoas infetadas com o novo coronavírus, depois de um crescimento já assinalável na contabilidade dos dias anteriores. Madrid continua nessa corrida, apesar de surgir nas contas espanholas depois da comunidade autónoma de Aragão e da Catalunha. A região da Catalunha notificava ontem 938 novas infeções, mas grande parte foram casos atualizados de infeções registadas em dias anteriores.





Trata-se, de qualquer forma, do maior aumento de casos em Espanha desde o fim do estado de emergência, há quase um mês, o que aponta para, se não o início de uma segunda vaga, pelo menos para o surgimento de novos surtos, o suficiente para deixar o alerta nas autoridades de saúde.





Na comunidade de Madrid foi ontem assinalado o quarto surto após a saída do estado de emergência; as outras três situações foram detectadas em locais de trabalho (duas delas) e num contexto habitacional.

Sobra covid e faltam médicos





Mas a situação de Madrid está agora a levantar preocupações face a outro fator que se conjuga com o ressurgimento desses novos doentes: a falta de pessoal médico, atribuído pela CSIT Unión Profesional (Coligação Sindical Independente de Trabalhadores de Madrid) “ao défice estrutural das equipas médicas”, que na região da capital estará “nos 15-20% quando comparado com a média das restantes comunidades autónomas”.





Nas contas deste sindicato, a Comunidade de Madrid é uma das mais afetadas pelo novo coronavírus, situação agravada pelo facto de a capital estar à frente no ranking das regiões que menos investem no sector da saúde. Só nos últimos anos, estima o CSIT, a região perdeu cerca de 4.500 profissionais, acrescendo que continua a apresentar uma das “percentagens mais baixas no investimento público na área dos cuidados primários de saúde”.





“[O governo autonómico] decidiu aproveitar a pandemia para prosseguir com o desmantelamento dos Cuidados Primários na região, deixando desamparados os profissionais que cumpriram durante a crise sanitária com total entrega e responsabilidade, apesar das dificuldades”, lamenta o CSIT em comunicado.





O sindicato lamenta ainda a solução encontrada pelo governo para esta falta de pessoal médico: “O Ministério da Saúde decidiu unilateralmente limitar a atividade de vários centros de saúde durante o verão, reorganizando os recursos com base nos turnos disponíveis”.

Doentes sem acompanhamento médico

A covid-19 é uma doença cuja taxa de cura pode ser considerada elevada, muito acima dos 95% na generalidade dos países. No entanto, é também sabido que apresenta períodos de convalescença muito prolongados, estando ainda a ser estudados os efeitos permanentes que o vírus tem no organismo daqueles que foram infetados.





Estas são dúvidas que obrigam a um acompanhamento mais ou menos próximo dos convalescentes, numa altura em que as autoridades de saúde de alguns países assinalam o aparecimento de doentes que recuperaram e voltaram a ficar infetados, como é o caso dos Estados Unidos. Em Espanha, a contabilidade aponta para um número total de infetados desde o início da pandemia de mais de 257 mil (com cerca de 28 mil mortos).





É um contexto que sublinha o alerta agora deixado pela UGT. O sindicato aponta Madrid como o município com maior número de pacientes sem acompanhamento médico, na ordem dos 95 mil, para criticar a decisão do governo de reduzir os serviços na área dos cuidados primários.





“Mais uma vez, o Ministério da Saúde esquece o importante papel que os profissionais de cuidados primários desempenharam, e continuam a desempenhar, no diagnóstico e controlo da covid-19 e prefere não os ouvir. A medida vai levar ao reagrupamento de profissionais num único centro, com alterações e limitações nos horários de consultas e ambulatórios, e possivelmente ao encerramento de outros”, lamentou a UGT.





O sindicato considera que a decisão de manter estes centros fechados poderá vir a “representar mais riscos para a saúde” num verão atípico em que os madrilenos vão sair menos para férias e com aumento do turismo.