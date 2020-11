Em termos reticentes. China felicita Biden pela vitória

O porta-voz do Ministério, Wang Wenbin, citado na versão online do diário oficioso chinês Global Times , declarou que este tem estado a observar as reacções internas e internacionais à eleição presidencial norte-americana e que, no contexto verificado, "endereçamos as nossas felicitações ao sr. Biden e à srª Harris, e também entendemos que o resultado da eleição será decidido de acordo com as leis e usos dos EUA".