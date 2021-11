EMA avalia pedido para comercialização da vacina da Novavax

"A EMA começou a avaliar um pedido de autorização de comercialização condicional para a vacina covid-19 da Novavax, Nuvaxovid", prevendo que "dentro de semanas" seja anunciada a decisão "se os dados apresentados forem suficientemente sólidos e completos para demonstrar a sua eficácia, segurança e qualidade", adiantou o regulador europeu.

Caso a vacina da farmacêutica norte-americana receba a "luz verde" do regulador, será a quinta autorizada para a União Europeia, juntando-se às da Pfizer/BioNTech, da Moderna, da Janssen e da AstraZeneca, que fazem parte do plano de vacinação português que arrancou a 27 de dezembro de 2020.

De acordo com a EMA, o grupo de especialistas já analisou "uma parte substancial" dos dados da Nuvaxovid durante o processo de avaliação contínua, um instrumento regulatório utilizado para acelerar a avaliação de um medicamento promissor durante uma emergência de saúde pública, como é o caso da atual pandemia.

O Comité de Medicamentos Humanos da EMA (CHMP) avaliou dados de estudos laboratoriais, assim como informações sobre a qualidade, a segurança, a imunogenicidade (resposta ao vírus) e a eficácia contra covid-19 com base estudos clínicos realizados em adultos.

Se a EMA concluir que os benefícios da Nuvaxovid superam os riscos na proteção contra a covid-19, a vacina será recomendada, cabendo à União Europeia conceder a autorização de introdução no mercado condicional válida em todos os Estados-membros.

