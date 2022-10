Email pessoal em causa. Demitiu-se a ministra do Interior do Reino Unido

Demitiu-se a ministra do interior do Reino Unido por ter enviado documentos pelo e-mail pessoal. Mais uma baixa no Governo de Liz Truss, que está cada vez mais sem apoio. O novo ministro escolhido foi até agora um dos maiores contestatários as políticas da primeira ministra.