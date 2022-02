Embaixada de Portugal na Ucrânia pede contacto urgente a portugueses no país

informem a Embaixada do seu paradeiro e novos contactos o mais rapidamente possível através do seguinte email: sconsular.kiev@mne.pt”, refere a

“Agradecemos a todos os cidadãos portugueses residentes ou que se encontrem temporariamente na Ucrânia e com os quais ainda não foi possível contactar por email ou telefone queatravés do seguinte email:”, refere a nota publicada este domingo na página da Embaixada de Portugal na Ucrânia.







No sábado, o Governo português aconselhou os cidadãos nacionais que se encontrem na Ucrânia, e que "não tenham uma razão premente para ficar, a que saiam do país enquanto o podem fazer pelas vias normais ".





"Atendendo ao possível agravamento da situação de segurança no país e eventual suspensão de voos comerciais, aconselhamos os cidadãos portugueses que se encontrem na Ucrânia e não tenham uma razão premente para ficar a que saiam do país enquanto o podem fazer pelas vias normais", aconselha um aviso acabado de ser publicado no Portal das Comunidades Portuguesas.



Além de Portugal, outros países pediram aos seus cidadãos na Ucrânia para que deixem o país.



A lista inclui Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Espanha, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Iraque, Kuwait e Itália.







c/ Lusa