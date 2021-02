Embaixada de Portugal na Venezuela cria página no Facebook

", indicou numa mensagem divulgada em grupos de luso-venezuelanos na aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp.Com o endereço, a página destaca a realização, esta sexta-feira, de uma conferência sobre a contribuição de novos modelos económicos no combate às alterações climáticas, no âmbito da presidência portuguesa da UE.Também indica que a proposta da presidência portuguesa de diretiva de divulgação pública de informações discriminadas por país (CBCR, country-by-country reporting) recebeu o "apoio político de uma larga maioria dos Estados-membros".A página cita o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, para acrescentar que esse apoio "permite ao Comité de Representantes Permanentes (COREPER) formalizar a aprovação" de tão importante proposta "para reforçar a transparência de atuação das multinacionais".O Facebook refere, na descrição, que a página está "", incluindo uma ligação para o endereço do portal diplomático

www.caracas.embaixadaportugal.mne.gov.pt.





Na Venezuela estão oficialmente radicados 600 mil portugueses, um número que a comunidade portuguesa diz estar aquém da realidade, insistindo que são 1,5 milhões, com a inclusão dos lusodescendentes.





