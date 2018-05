Embaixada dos EUA em Jerusalém leva Al Qaeda a apelar à guerra

RTP14 Mai, 2018, 07:37 / atualizado em 14 Mai, 2018, 08:49 | Mundo

O registo de vídeo tem cinco minutos e intitula-se Telavive também é uma terra de muçulmanos. Começou a ser difundido no domingo.

No domingo, véspera da inauguração da embaixada norte-americana em Jerusalém, milhares de israelitas marcharam na cidade.





A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, cidade reconhecida pelo 45.º Presidente dos Estados Unidos como capital de Israel, é inaugurada esta segunda-feira, dia do 70.º aniversário do Estado hebraico.



Donald Trump não estará presente. Mas deixará uma mensagem em vídeo. Segundo Zawahiri, o Presidente norte-americano "foi claro e explícito e mostrou o verdadeiro rosto da cruzada moderna".



"Com ele, o apaziguamento não funciona, só a resistência, através da jihad", lê-se na transcrição da agência Intelligence Group, que se dedica à vigilância de portais islamitas.

"Vendedores da Palestina"



O médico egípcio que tomou em mãos a liderança da Al Qaeda - na sequência da execução de Osama bin Laden em 2011, no decurso de uma operação de forças especiais norte-americanas no Paquistão -, refere-se também à Autoridade Palestiniana de Mahmud Abbas como "vendedores da Palestina", sustentando que as "negociações e o apaziguamento não serviram os palestinianos".



De acordo com o líder da Al Qaeda, também os países muçulmanos falharam na defesa dos interesses dos seus povos ao integrarem a ONU, "submetendo-se às resoluções do Conselho de Segurança em vez de seguirem a lei islâmica".



O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada foram anunciados por Donald Trump a 6 de dezembro de 2017. A expensas da contestação de grande parte da comunidade internacional e dos próprios palestinianos, a decisão vingou.



Os palestinianos assinalam na terça-feira a Nakba, ou "desastre", que relembra o êxodo palestiniano de 1948, quando pelo menos 711 mil árabes palestinianos fugiram ou foram expulsos das suas casas.



Portugal não se fará representar na inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, confirmou no domingo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela agência Lusa.



c/ agências internacionais