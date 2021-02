Embaixada dos EUA relata "movimentos militares" em Rangum

Segundo a agência noticiosa Efe, o alerta sobre a maior cidade de Myanmar é feito numa altura em que se sente uma "crescente repressão" da junta militar contra o movimento de desobediência civil, que hoje prosseguiu as manifestações e greves em grande parte do país para se opor à tomada do poder pelos militares a 01 de Fevereiro.

"Há indicações de movimentos militares em Rangum e a possibilidade de falhas de telecomunicações entre a 01:00 e as 09:00 da manhã", diz a embaixada dos EUA em Myanmar na sua conta da rede social Twitter.

Os militares no poder suspenderam vários artigos da Lei para a Proteção da Segurança e Privacidade dos Cidadãos para poderem prender alguém e mantê-lo preso por mais de 24 horas sem um mandado, entre outras garantias legais.

A partir de agora, a polícia e os militares também não precisam de mandados para realizar buscas e têm "carta branca" para interromper as comunicações dos cidadãos e solicitar os dados aos operadores da Internet.

Estas medidas dão cobertura legal a práticas repressivas tais como detenções arbitrárias e suspensão do serviço de Internet efetuadas após o golpe liderado pelo chefe do exército, General Min Aung Hlaing.

Durante o fim-de-semana de 06 e 07 de fevereiro, as autoridades militares cortaram a Internet durante mais de 24 horas e as ligações telefónicas foram também temporariamente afetadas.

As redes sociais têm sido inundadas com mensagens de birmaneses que relatam detenções durante a noite e a presença de criminosos alegadamente enviados pelos militares para aterrorizar a população.

Nas ruas de várias cidades continuam os protestos contra os militares, que governaram o país com "punho de ferro" entre 1962 e 2011.