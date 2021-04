Embaixador birmanês barrado à porta da própria embaixada em Londres

A embaixada "foi ocupada pelo adido militar a noite passada. O embaixador tem estado barrado desde essa altura", referia a nota. ""."Isto é inaceitável e desrespeita não só o povo de Myanmar mas é igualmente um desrespeito de toda a sociedade democrática aqui do Reino Unido", acrescentou o texto.De acordo com a carta, o embaixador foi destituido enquanto representante do país dia 9 de março.

"Bati com o nariz na porta", reconheceu o embaixador esta manhã, ladeado de agentes da policia londrina e perante uma multidão de apoiantes. "Como se pode ver, eles ocuparam o meu edifício", disse, afirmando que tem estado em contacto com a diplomacia britânica.

A situação é embaraçosa não só para o diplomata, como para o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, uma vez que Londres recusa reconhecer o Governo dos militares que depuseram dia 1 de fevereiro o executivo de Myanmar, a antiga Birmânia, eleito em novembro de 2020.







O Governo de Boris Johnson impôs mesmo sanções devido à violência que se abateu sobre a sociedade civil e política birmanesas desde então.

A repressão já provocou mais de meio milhão de mortos e centenas de milhares de detidos, incluindo celebridades do mundo do cinema birmanês que ousaram apoiar os protestos. A junta militar é ainda acusada de execuções sumárias, tortura e detenções ilegais.

"Coragem"

Aung San Suu Kyi, líder do partido que venceu o escrutíneo legislativo de novembro e símbolo da luta birmanesa pela democracia, está oficialmente sob prisâo domiciliária, acusada de vários crimes, incluindo corrupção e traição.Kyaw Zwar Minn apelou em março à libertação de Suu Kyi, iniciativa que lhe valeu o aplauso de Londres pela "coragem".Esta quinta-feira deixou um

"Cremos que o Governo do Reino Unido não iria apoiar quem trabalha para a junta militar e gostaríamos também de apelar o Governo do Reino Unido a expulsá-los", disse Kyaw Zwar Minn através do seu porta-voz que leu um comunicado em inglês.







"Apelamos ao Governo britânico que recuse especificamente trabalhar com o chargé d'affairs Chit Win que o conselho militar nomeou ou com qualquer outro embaixador que eles tentem nomear no futuro", acrescentou.

Londres não deu resposta imediata e, uma vez que a embaixada é territorio birmanês, está impedida de intervir.







Quinta-feira de manhã, Dominic Raab voltou a elogiar a coragem do enviado birmanês e repetiu o seu apelo pelo regresso de Myanmar à democracia. "Condenamos as ações intimidatórias do regime militar de Myanmar ontem e presto tributo a Kyaw Zwar Minn pela sua coragem", disse Raab, antes de pedir o fim da violência na antiga Birmânia.



Em comunicado, a MET, a policia da área metropolitana de Londres, limitou-se a dizer que acompanha a situação. "Estamos cientes de um protesto no exterior da embaixada de Myanmar em Mayfair, Londres. Agentes estão no local para manter a ordem. Não houve quaisquer detenções", referiu."Este é o meu edificio.", explicou Kyaw Zwar Minn à porta da embaixada.