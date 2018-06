Embaixador chinês adverte EUA contra intrusão nas águas chinesas

RTP27 Jun, 2018, 21:47 | Mundo

Num artigo publicado na quarta-feira no The Guardian, o próprio embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming, expressa a sua opinião acerca da intervenção dos Estados Unidos no Mar Meridional da China.





Em Maio, os Estados Unidos enviaram dois navios de combate que chegaram perto das ilhas do Mar da China Meridional. A China considerou tratar-se de uma “provocação” e logo enviou navios e aeronaves como um aviso e uma ordem para os EUA saírem.





“A liberdade de navegação não é uma liberdade absoluta



“O que é a liberdade de navegação?”. É a primeira pergunta colocada por Liu Xiaoming que começa por responder de acordo com o direito internacional.

“Deixem que o Mar da China Meridional seja um mar de paz”

Liu Xiaoming considera que a interferência dos Estados Unidos em águas territoriais chinesas “ameaça a paz e a estabilidade que a China está a negociar com os países vizinhos”.O embaixador chinês no Reino Unido considera que existem “quatro perguntas que precisam de ser respondidas para esclarecer a situação”.“Navios que navegam nas águas territoriais de outros países devem cumprir os requisitos do 'direito de passagem inocente' da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS)”.O embaixador chinês no Reino Unido afirma que os navios de guerra não estão sujeitos às condições da UNCLOS, mas “são obrigados por muitos países a obter permissão prévia ou a fornecer um aviso prévio para entrar em águas territoriais estrangeiras”.“Portanto, a liberdade de navegação não é uma liberdade absoluta para navegar à vontade. O Programa de Liberdade de Navegação dos Estados Unidos não deve ser confundido com a liberdade de navegação que é reconhecida universalmente pelo direito internacional”, afirma Liu Xiaoming.Na segunda pergunta, o embaixador chinês no Reino Unido questiona: “Há algum problema com a liberdade de navegação no Mar Meridional da China?”. Liu Xiaoming constata que milhares de navios passam pelas águas territoriais chinesas e nunca foram registados problemas relacionados com a liberdade de navegação.“A situação geral tem estado estável graças aos esforços conjuntos de todos os parceiros regionais”, escreve Liu Xiaoming.A terceira questão diz respeito à militarização. O embaixador chinês no Reino Unido questiona os Estados Unidos que se autoproclamam contra a “militarização” mas continuam a enviar “contratorpedeiros, cruzadores, voos de reconhecimento e bombardeiros estratégicos, totalmente carregados com armas ofensivas, para esta região [China] em total desrespeito à soberania e segurança ou à paz e estabilidade da área”.A última questão consiste em saber o que é necessário “para garantir a paz e estabilidade no Mar Meridional da China”.Liu Xiaoming afirma que “um Mar Meridional da China calmo e tranquilo tem implicações diretas na prosperidade e desenvolvimento da China e dos seus países vizinhos”. Acrescenta que é, portanto, da responsabilidade da China e dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) “encontrar uma solução por meio de negociações e conversas entre si”.O embaixador chinês no Reino Unido afirma que a China “precisa de aumentar as suas capacidades defensivas”. Uma das formas é, segundo Liu Xiaoming, construindo instalações nas várias ilhas.Liu Xiaoming termina o seu artigo com um aviso: “Se vocês realmente se importam com a liberdade de navegação, respeitem os esforços da China e dos países da ASEAN para salvaguardar a paz e a estabilidade. Parem de exibir os vossos navios e aeronaves para “militarizar” a região e deixem que o Mar da China Merdional seja um mar de paz”.