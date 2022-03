Embaixador chinês na ONU apela ao reforço diplomático e critica sanções à Rússia

"A Rússia e a Ucrânia chegaram a um consenso sobre o estabelecimento de um corredor humanitário através da negociação. Espera-se que os dois lados superem as dificuldades encontradas no processo de implementação e garantam a segurança e tranquilidade do corredor humanitário", disse Zhang Jun.

O diplomata salientou que estes processos "complexos" exigiam "calma e racionalidade" em vez de se "acrescentar combustível ao fogo e à escalada dos conflitos".

"Para resolver a crise da Ucrânia, devemos aderir aos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, respeitar e proteger a soberania e a integridade territorial de todos os países", sublinhou.

Por outro lado, criticou "o reforço contínuo das sanções unilaterais", sustentando que "não é uma forma fundamental e eficaz de resolver o problema".

"Terá também graves consequências humanitárias e os seus efeitos de alastramento causarão perdas a outros países. Enviar armas ofensivas e mesmo enviar mercenários para a Ucrânia poderia agravar a situação e trazer mais e maiores riscos", argumentou.