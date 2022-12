Embaixador chinês nos EUA nomeado novo chefe da diplomacia da China

A mudança, anunciada pela rádio oficial, foi acordada na Comissão Permanente do Congresso Nacional.

No mais recente congresso do Partido Comunista Chinês, Wang, de 69 anos, foi apontado como membro da direção.

Qin, por sua vez, chega ao cargo após um período à frente da embaixada da China em Washington, cargo para o qual foi nomeado em julho de 2021.

Nesse período, a política de Pequim em relação a Washington oscilou entre críticas frontais e tentativas de distanciamento.

O novo chefe da diplomacia chinesa - que no passado foi porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros - chegou a distanciar-se da linha oficial de Pequim, quando, por exemplo, afastou receios de uma potencial guerra com Taiwan ou quando admitiu que o seu Governo poderia ter feito mais para impedir que a Rússia invadisse a Ucrânia.