Embaixador da UE adverte para "escalada" de tensão com Reino Unido

O embaixador da União Europeia (UE) no Reino Unido, João Vale de Almeida, antecipou hoje uma "escalada" de tensão se Londres cumprir a ameaça de anular unilateralmente partes do Protocolo da Irlanda do Norte que assinou com Bruxelas.