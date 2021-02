Embaixador de Portugal destaca parcerias e diálogo com conselheiros em viagem ao Rio de Janeiro

Numa viagem de dois dias, entre quinta e sexta-feira, o embaixador Luís Faro Ramos salientou o encontro com os conselheiros das Comunidades Portuguesas residentes no Rio de Janeiro, em que foram "debatidas abertamente" questões mais preocupantes, assim como "a próxima reunião do Conselho Regional da América Central e do Sul", em Brasília, em meados de março.

Por sua vez, o cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luis Gaspar da Silva, que está na "cidade maravilhosa" há apenas duas semanas, frisou que o encontro foi "extremamente importante" porque lhe deu uma maior noção dos problemas que afetam a comunidade portuguesa local, que admitiu ter uma "importância histórica".

"A conversa com os conselheiros das comunidades portuguesas foi extremamente útil porque me deu essa perspetiva. As primeiras impressões, quanto ao consulado-geral, são excelentes, mas é evidente que temos de ouvir os conselheiros para perceber em que medida podemos melhorar e dar todo o apoio às comunidades portuguesas", disse à Lusa o Cônsul.

"Temos a consciência de que há situações de dificuldade, que têm a ver com os tempos que estamos a viver, não só da pandemia de covid-19, mas também problemas económicos, dificuldades geracionais, onde faremos um esforço para que mantenham a sua vitalidade associativa", acrescentou Luis Gaspar da Silva.

Ainda nesse âmbito, o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), Flávio Martins, descreveu a reunião como "muito boa": "Tratámos especificamente do associativismo com grande preocupação e dos apoios sociais aos carenciados. Tratámos ainda dos conselhos consulares. O embaixador tomou nota de tudo e iremo-nos encontrar, novamente, em Brasília, em 11 e 12 de março, aquando da reunião do Conselho Regional da América Central e do Sul".

Ao longo da primeira deslocação oficial ao Rio de Janeiro desde que assumiu funções, em dezembro último, Luís Faro Ramos apontou como um dos pontos altos a visita à Fundação Oswaldo Cruz [Fiocruz, uma da principais instituições científicas da América Latina], e adiantou estarem em curso negociações entre a fundação e a Universidade de Aveiro para a assinatura de um protocolo de cooperação nas áreas científica e tecnológica.

"Isto tem relevo porque é um embrião de uma cooperação internacional da Oswaldo Cruz com outras entidades e a Universidade de Aveiro seria como pioneira nesta matéria. É um assunto que está bem encaminhado. Ainda não temos nada assinado, mas temos uma negociação em curso que, segundo a Fiocruz, poderá ter desenvolvimentos positivos nos próximos meses", indicou.

O embaixador encontrou-se ainda com o governador do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, visitou o Real Gabinete Português de Leitura, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Museu Nacional, destruído por um incêndio em 2018, e a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria, onde abordou possíveis negócios para empresas portuguesas nesta região brasileira.

A visita de Luís Faro Ramos terminou com um encontro, que considerou "a cereja no topo de bolo", com a escritora brasileira de origem galega Nélida Piñon, que, no final do ano passado, lançou o livro "Um dia chegarei a Sagres".

"Tivemos um conversa ótima sobre a obra, sobre as impressões que Nélida tem de Portugal, da época dos descobrimentos, porque a obra versa sobre o Infante D. Henrique, embora nos transporte do século XV para o XIX. Eu convidei a Nélida Piñon para ir a Brasília apresentar o livro. A minha proposta foi que a Nélida estivesse lá, em Brasília, em 5 de maio, no Dia Mundial da Língua Portuguesa", afirmou.

Além da presença do cônsul, Luís Faro Ramos foi acompanhado na deslocação pela conselheira cultural Alexandra Pinho e pelo conselheiro económico e comercial Francisco Costa.