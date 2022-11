Embaixador de Portugal na NATO confirma que não se verificou "nenhum ataque deliberado" da Rússia

“A NATO tomou todas as decisões que tinha de tomar em relação ao reforço do flanco leste”, admitiu. “Neste momento, evidentemente, iremos dar uma atenção ainda maior a tudo o que tem a ver com a nossa capacidade antimíssil e antiaérea em geral”.



A NATO, neste momento, não constata que “haja da parte da Rússia qualquer movimentação de forças que se destina a agredir as populações na Aliança”.



“Não há qualquer dúvida que a NATO, de for atacada pela Rússia, irá defender cada centímetro do seu território”, recordou. “Neste momento, não se verificou nenhum ataque deliberado por parte da Rússia, no território da Aliança Atlântica”.



Segundo confirmou o embaixador de Portugal na NATO, o incidente foi causado por “um míssil que foi lançado pela Ucrânia para intercetar um míssil russo, caiu num território da Polónia perto da fronteira com a Ucrânia”.