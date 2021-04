Embaixador do Irão em Lisboa explica ataque de Israel

", indicou em entrevista à agência Lusa o embaixador Morteza Damanpak Jami, numa referência ao acordo nuclear assinado entre o Irão e os 5+1 em 2015 (o Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA, assinado entre Teerão e os EUA, Reino Unido, França, China, Rússia e ainda Alemanha).Os Estados Unidos, durante a presidência do Donald Trump, retiraram-se do acordo em 2018 e reimpuseram pesadas sanções ao Irão, mas a atual administração de Joe Biden admitiu o regresso a esta iniciativa sob certas condições que continuam a ser contestadas por Teerão, enquanto prosseguem as negociações entre os restantes participantes.", disse.O atual impasse foi agravado pelo ataque em Natanz e as crescentes tensões na região do golfo Pérsico. Em resposta, o Irão anunciou o enriquecimento de "algumas gramas" de urânio a 60%, muito para além dos limites impostos pelo acordo, e justificado pela ação de sabotagem israelita.", indicou."E fizemo-lo por isso, não existem intenções militares com o enriquecimento a 60%, mas o Irão nunca estará de mãos vazias, pode efetuar o enriquecimento a qualquer nível que considere necessário para o seu programa nuclear pacífico, mas quando a outra parte decidir o regresso incondicional do JCPOA o Irão aplicará as suas limitações, à volta de 3,5%, regressará ao anterior nível de enriquecimento acordado", precisou Morteza Damanpak Jami.Na perspetiva do Irão, Israel continua a tentar por todos os meios sabotar o JCPOA, mas o embaixador assegura que "ninguém" poderá travar esse processo.Este conflito entre os dois países inimigos do Médio Oriente, definidos nas respetivas capitais como a maior ameaça à sua segurança, também permanece dependente da política de Washington para a região, desde há décadas o principal aliado de Israel.

"Se os Estados Unidos estão inquietos com uma escalada de qualquer tensão na região, se estão preocupados com os complexos nucleares iranianos ou qualquer tensão entre o Irão e Israel, necessitam de terminar com o terrorismo económico, terminar com as sanções e regressar à total implementação do JCPOA. Com a total aplicação deste acordo, Israel não terá espaço para efetuar futuras sabotagens", concluiu o embaixador.





Teerão e Riade partilham mesmo destino na região





Noutro âmbito o diplomata iraniano referiu na mesma entrevista que Irão e Arábia Saudita partilham o mesmo destino na região e devem garantir a paz e a segurança, após informações sobre contactos entre as duas potências rivais do golfo Pérsico.



"Sempre estimulámos o diálogo com os nossos irmãos sauditas, partilhamos o mesmo destino. Estamos no mesmo barco na região. O destino é a paz, a segurança e a irmandade na nossa região. Há 10 anos, 20 anos, tínhamos boas relações com os sauditas. E pretendemos o regresso a esse nível de relações, trabalhar em conjunto para solucionar os problemas na região", sustentou o embaixador.



Na semana passada foi revelada uma primeira ronda de negociações diretas entre representantes da Arábia Saudita e do Irão, patrocinadas pelo Iraque e que decorreram em Bagdade, num sinal de um possível desanuviamento de tensões após anos de animosidade diplomática.