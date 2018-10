Embaixador em Angola diz que políticas para África vão continuar

Lusa29 Out, 2018, 14:45 | Mundo

Numa conferência de imprensa na missão diplomática em Luanda, destinada a esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro e o que será o futuro das relações do Brasil com África, Paulino Carvalho Neto assegurou que a ligação com Angola não será alterada e garantiu que as 35 embaixadas brasileiras em África continuarão a trabalhar em prol do desenvolvimento.

"As relações com Angola continuam e continuarão intensas e tradicionais. Já cooperamos com Angola em diversas frentes, na cooperação técnica, na saúde, na educação, além das relações comerciais, que são intensas, sem falar nas culturais, pois temos o Centro cultural Brasil-Angola em Luanda", afirmou.

Questionado pela agência Lusa sobre se a política brasileira para África, lançada pelo antigo presidente Luís Inácio Lula da Silva, estaria em perigo com a mudança de chefe de Estado, Paulino Neto disse que nada irá mudar.

"Não, de modo algum. O Brasil mantém e manterá relações intensas com todos os países. Temos uma prioridade básica inicial, como Angola tem aqui com os países da África Austral e subsaariana, [que é desenvolver as relações comerciais] na América do Sul. Mas mantemos e manteremos relações intensas com todos os países africanos", disse, lembrando a rede de 35 embaixadas em África, que vai manter-se.

Sobre a política interna brasileira, Paulino Neto considerou "equivocados" os que pensam que o Presidente eleito está ligado à extrema-direita ou que é "fascista".

"No Brasil não há extrema-direita nem extrema-esquerda. Há partidos conservadores de direita e partidos de esquerda. O Presidente eleito é um liberal conservador, não é um político de extrema-direita, ao contrário do que muitas vezes é dito, equivocadamente", sublinhou.

"Como também o Partido dos Trabalhadores (PR) não é um partido de extrema-esquerda, é um partido de centro-esquerda e de esquerda nalguns momentos. Essa tendência de alguns setores da opinião pública e de alguns meios de comunicação [social] verem aí algum extremismo parece-me absolutamente inadequada e não corresponde à realidade", acrescentou.

Para o diplomata brasileiro, Jair Bolsonaro já indicou que irá adotar uma política liberal e privilegiar a iniciativa privada, facto que os analistas económicos afirmam que "poderá fazer crescer ainda mais" a economia brasileira, criando riqueza, emprego e mais investimentos.

"E isso tem também um efeito externo, pois as empresas brasileiras que estão presentes noutros países poderão investir mais", sublinhou.

Sobre as acusações de "fascismo, xenofobia e racismo" feitas a Bolsonaro, o embaixador brasileiro afirmou tratar-se de uma visão "absolutamente equivocada".

"Acho uma visão absolutamente equivocada essa ideia de usar a expressão `fascismo` sem saber exatamente do que se trata. Historicamente, o fascismo não foi isso e o Presidente eleito Bolsonaro está muito longe disso. É uma opinião, respeitável, mas equivocada. O discurso e a campanha política que [Bolsonaro] se fez no Brasil não corresponde a essas qualificações. É uma opinião que terá de estar baseada em facto, e os factos não favorecem essa opinião", referiu.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, enquanto a abstenção foi de 21%, do total de mais de 147,3 milhões de eleitores inscritos.