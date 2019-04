Embaixador francês alvo de crítica por acusar Israel de praticar apartheid

RTP30 Abr, 2019, 17:46 | Mundo

Numa entrevista, no dia 19 de abril, à revista norte-americana The Atlantic, o embaixador francês em Washington declarou: “O status quo é extremamente confortável para Israel. Eles têm o (seu) bolo e podem comê-lo (também). Eles têm a Cisjordânia, mas ao mesmo tempo não precisam de tomar a dolorosa decisão sobre os palestinianos – deixá-los sem Estado ou torná-los cidadãos de Israel”.







“Não vão torná-los cidadãos de Israel e terão de oficializá-lo. E como sabemos, isto é uma situação de apartheid. Irá existir oficialmente um Governo de apartheid. De facto, ele já existe”, acrescentou Gerard Araud.







O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Emmanuel Nahshon, referiu que “Israel protestou veementemente contra estes comentários”.







“Em 52 anos de ocupação, o que foi imposto progressivamente à Cisjordânia com a colonização foi: dois povos, duas leis no mesmo território, com um povo dominado pelo outro. Israel em si não é obviamente um Estado de apartheid”, escreveu no Twitter.





“Eu não estou a recuar. Israel não é um Estado de apartheid. Porque é que esta questão está a atrair tanta paixão de ambos os lados?”, acrescentou.





Nahshon recusou-se a aceitar a explicação de Araud afirmando que este na entrevista estava claramente a referir-se a Israel. “Sabe muito bem que 90% dos palestinianos da Cisjordânia estão sob a alçada da AP (Autoridade Palestiniana). Sabe também que a AP recusa sistematicamente as negociações de paz. O seu comentário foi ofensivo e desnecessário”, escreveu o diplomata israelita no Twitter.





Plano de paz israelo-palestiniana dos EUA

Há uma semana, Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente norte-americano, anunciou que o plano prometido por Trump para uma paz israelo-palestiniana deverá ser revelado após o Ramadão, que termina no início de junho. Kushner afirmou que o plano será “muito próximo do que os israelitas querem”.





Na sua entrevista à revista The Atlantic, Araud expressou a sua opinião sobre o plano de paz da administração norte-americana para o conflito israelo-palestiniano.





Já Araud, que foi embaixador da França em Israel de 2003 a 2006, na terça-feira, esclareceu no Twitter que se referia à Cisjordânia.Araud respondeu: “Desculpe. Foi no contexto do processo de paz. Não tenho vergonha da minha opinião e conheço muito bem a questão. Sim, a Cisjordânia. Não Israel”.Araud afirmou ser “muito próximo” de Kushner e descreveu-o como “extremamente inteligente”. Contudo, referiu que Kushner não conhece a história do conflito israelo-palestiniano. “De certo modo, é bom – não estamos aqui para analisar quem está certo e quem está errado, estamos a tentar encontrar um caminho (em direção a uma solução)”, disse.