Embaixador russo acusa Londres de envolvimento nos ataques a navios russos

O embaixador da Rússia no Reino Unido acusou Londres de envolvimento nos ataques a navios russos no Mar Negro. Andrei Kelin considera que este tipo de ações colocam os britânicos demasiado envolvidos no conflito e avisa que essa estratégia pode vir a ser perigosa para o território britânico.