Embaixador russo sai da sala. Charles Michel culpa Moscovo por crise alimentar

, afirmou Charles Michel durante a sessão no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque.“As consequências dramáticas da guerra da Rússia estão a alargar-se a todo o mundo e isto está a fazer aumentar os preços dos alimentos, a empurrar pessoas para a pobreza e a desestabilizar regiões inteiras”, acentuou o presidente do Conselho Europeu.

“A Rússia é a única responsável por esta crise alimentar”, acusou Charles Michel na sede da ONU.



O responsável europeu acrescentou que pôde ele mesmo testemunhar a existência de milhões de toneladas de cereais bloqueados no porto ucraniano de Odessa por causa do bloqueio naval montado pela Rússia.

Nabenzia saiu da sala

The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries.



This is driving up food prices, pushing people into poverty, and destabilising entire regions.



Russia is solely responsible for this food crisis.



Despite its campaign of lies.@UN #UNSC pic.twitter.com/luL28xXUWB