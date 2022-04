Embaixador turco em Berlim convocado após a condenação de Osman Kavala

"Posso confirmar que convocámos hoje o embaixador da Turquia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e que uma vez mais explicámos claramente a posição do Governo federal", declarou o porta-voz no decurso da habitual conferência de imprensa, para acrescentar que outros países da União Europeia "vão agir da mesma forma".

O ministro da justiça turco, Bekir Bozdag, condenou hoje esta "tentativa de intervenção" de Berlim num "assunto em curso".

"Nenhum país, incluindo a Alemanha, tem o direito de ingerência nos assuntos internos da Tuquia", acrescentou Bozdag no Twitter sem, no entanto, anunciar a convocação do embaixador alemão em Ancara numa medida de reciprocidade.

Osman Kavala, detido há quatro anos e meio, foi condenado na segunda-feira em Istambul a prisão perpétua após os recursos da defesa que pedia a sua absolvição por ausência de provas.

O editor e empresário, acusado de ter tentado derrubar o Governo do Presidente Recep Tayyip Erdogan, não poderá recorrer da pena.

No final da audiência, Osman Kavala, que sempre rejeitou as acusações, referiu-se a um "assassinato judicial" contra si.

A sua condenação motivou numerosas críticas, incluindo da União Europeia e Estados Unidos, e provocou diversas manifestações na Turquia.