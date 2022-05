Embaixador ucraniano na Alemanha apela à greve dos estivadores

Estava previsto que o navio fosse descarregado na segunda ou na terça feira, segundo informações apuradas pelo Spiegel online . No entanto, o embaixador lançou diversos apelos visando impedir o cumprimento do plano.





Ao Spiegel, declarou Melnyk: "Apelo ao Governo da coligação 'semáforo' [verde, vermelho e amarelo], a todos os governos regionais, bem como a todos os portos alemães, a que boicotem todos os navios russos ou navios com carregamento russo".





E acrescentou: "Ao estivadores do porto de Rostock e dos outros portos alemães, quero apelar muito em especial, para que bloqueiem o descarregamento de mercadorias russas. Estas medidas devem levar a que a máquina de guerra russa seja atingida no coração e a que seja travada mais rapidamente a guerra de extermínio contra a Ucrânia".





De momento, parece improvável que a greve se concretize, porque o sindicato do sector, o Ver.di, se mostrou indisponível para convocar. Ao Spiegel online, declarou Maja Schwiegershausen-Güth, a responsável da secção do sindicato para o trabalho portuário: "Precisamos de linhas de orientação claras para este tema, e só então as aplicamos.





Já na Holanda sucedeu que o petroleiro "Sunny Lieger", com um carregamento de gasóleo proveniente de Primorsk, ficou parado em Amsterdão por lhe serem recusadas as operações de descarregamento, já depois de os estivadores de Götteborg, na Suécia, e de Roterdão se terem também recusado a descarregá-lo.





Ambos os navios, tanto o "Advantage Point" como o "Sunny Lieger" navegam sob pavilhão das Ilhas Marshall, e não da Rússia, de modo que legalmente não se lhes aplicam as sanções decretadas pela União Europeia.





Também na Holanda, o papel decisivo para desencadear a greve foi desempenhado pela Embaixada ucraniana, que deu o alarme e conseguiu que o sindicato portuário FNV convocasse o boicote, contra a vontade do ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Wopke Hoekstra, que afirmou a inexistência de uma base legal para impedir o descarregamento do navio.





Depois de o navio recusado em Roterdão, e finalmente em Amsterdão, partiu sem se conhecer de momento o seu destino. Mas outros petroleiros vindos de Primorsk tinham sido descarregados nos últimos dias em Roterdão.