Embaixador ucraniano na ONU acusa Kremlin de querer "privar a Ucrânia do seu direito à existência"

Segundo Sergiy Kyslytsya, o Kremlin invadiu solo ucraniano "não só para matar" como também para "alterar as nossas causas e prioridades" e para "privar a Ucrânia do direito à existência", para "resolver o problema ucraniano", especificou o embaixador, comparando a ofensiva de Putin com a de Hitler no século XX.



"Apreciamos e agradecemos todas as manifestações de solidariedade e apoio", disse ainda Kyslytsya, acrescentando que mais de meio milhão de ucranianos já conseguiu fugir do país.



Perante a resistência da população ucraniana, continuou, Vladimir Putin avançou com "o uso indiscriminado de armamento" e os "ucranianos estão a ser mortos pelos mísseis balísticos russos".