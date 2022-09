Embaixadora dos EUA junto da ONU discute segurança na CEDEAO com PR guineense

A instabilidade no Burkina Faso, Guiné-Conacri e Mali, e a necessidade de reforço das instituições de governação nestes países foram os temas do encontro entre Embaló e Thomas-Greenfield, que felicitou o chefe de Estado guineense pela sua eleição como presidente em exercício da organização regional africana, de acordo com uma nota da missão norte-americana junto da ONU.

Nas conversações à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, foram ainda abordados "objetivos comuns de combate ao recuo democrático na África Ocidental e da CEDEAO", enquanto principal ator regional, para manter a "pressão sobre os governos militares de transição, para assegurar transições democráticas inclusivas, e garantir que os governos respondem às necessidades dos seus cidadãos", ainda de acordo com a nota.