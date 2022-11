Embaixadora dos EUA na ONU reafirma apoio "inabalável" à Ucrânia

Numa visita não anunciada a Kiev, Linda Greenfield esteve nas instalações onde se estudam as provas e reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky e outros líderes do país.



A diplomata garantiu que nada muda com o resultados das eleições intercalares dos Estados Unidos e reafirmou o "inabalável" compromisso para com a soberania do povo ucraniano.