Embaixadora Yovanovitch terá sido vigiada pela equipa de Trump

O Partido Democrata revelou documentos que alegam que as deslocações da embaixadora Marie Yovanovitch estariam a ser vigiadas por elementos na Ucrânia.



As suspeitas de vigilância surgem através de mensagens trocadas entre o advogado pessoal de Trump e um candidato republicano à Câmara dos Representantes.



Marie Yovanovitch é uma das testemunhas-chave no processo de destituição do Presidente dos Estados Unidos, tendo sido afastada do cargo Trump em 2019.



Depois de vários dias sem falar publicamente sobre o caso, Mike Pompeo declara que nunca foi informado sobre qualquer vigilância e promete agora abrir um inquérito.