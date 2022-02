Embaixadores do Golfo apelam ao respeito pelos direitos das mulheres

Amir Khan Muttaqi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo formado pelos talibãs em agosto de 2021, após a retirada das forças militares dos EUA, da NATO e aliados, encontrou-se com os embaixadores de seis países que integram o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) -- Qatar, Omã, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Acompanhado por uma delegação, o ministro deverá também reunir-se em Doha com diplomatas europeus, com o objetivo de solicitar uma ajuda financeira para o seu país junto da comunidade internacional -- que não reconhece o regime.

Em comunicado, os embaixadores do CCG assinalaram a necessidade de dar prioridade às "urgentes carências humanitárias" do país, mas sublinharam a importância de respeitar" os direitos e liberdades básicas, incluindo o direito das mulheres "a trabalharem e à educação".

Os talibãs não emitiram qualquer promessa, indicaram os diplomatas, que também manifestaram inquietação com a possibilidade de "grupos terroristas terem capacidade para desencadear ataques a partir do território do Afeganistão contra outros países".

Na sexta-feira, os Estados Unidos confiscaram sete mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros) de reservas do Banco central afegão, uma decisão denunciada pelos talibãs que a consideraram um "roubo" e um reflexo da "decadência moral" dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, uma delegação talibã comprometeu-se em assegurar a proteção dos trabalhadores humanitários no Afeganistão, incluindo as mulheres, e dar prioridade à educação, de acordo com a Organização não governamental que os convidou para Genebra.

O Afeganistão atravessa uma profunda crise humanitária após a tomada do poder pelos talibãs na sequência de uma devastadora guerra de duas décadas, e que implicou a interrupção da ajuda internacional, cerca de 75% do orçamento do país. Segundo a ONU, 55% da população, cerca de 23 milhões de afegãos, estão ameaçados de fome.