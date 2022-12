Embaixadores russo e bielorrusso em Itália boicotados pela presidência

Os representantes diplomáticos em Roma de Rússia e Bielorrússia, países aliados no conflito da Ucrânia, foram exlcuídos pelo chefe de Estado italiano da apresentação de cumprimentos de Natal por diplomatas estrangeiros no país, disse fonte da presidência à AFP.

Os diplomatas dos países vizinhos da Ucrânia já tinham sido excluídos de um concerto organizado no Quirinale, a sede da presidência, no dia 01 de junho, a propósito do Dia da República.

A Itália, membro fundador da NATO, tem apoiado a Ucrânia desde o início do conflito em finais de fevereiro, inclusive através do fornecimento de armas, e está a aplicar rigorosamente sanções contra a Rússia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.