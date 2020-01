"Emendar os erros do passado". EUA e China assinam acordo comercial

A China e os Estados Unidos assinaram esta quarta-feira, na Casa Branca, um acordo inicial para ultrapassar as disputas comerciais entre os dois países, após meses de uma crise que abalou a economia mundial. Durante a assinatura, Donald Trump frisou os esforços para "emendar erros do passado" e o seu homólogo chinês disse esperar que os EUA tratem "com justiça" as empresas da China.