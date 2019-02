"Emergência nacional" na fronteira. Trump perde votação na Câmara dos Representantes

RTP27 Fev, 2019, 11:38 / atualizado em 27 Fev, 2019, 11:39 | Mundo

A líder parlamentar democrata, Nancy Pelosi, discursando na tribuna com o dístico "Acabem com a falsa emergência de Trump" | Jonathan Ernst, Reuters

A maioria democrata da Câmara dos Representantes traçou, segundo o diário Washington Post , "um retrato apocalíptico de um executivo fora da lei e apostado em esvaziar a Constituição". A bancada democrata também acusou Trump de ter enveredado pelo caminho da ditadura ao declarar a "emergência nacional" ignorando a falta de consenso bipartidário que é tradição naquela câmara, para forçar o financiamento do muro à custa do dinheiro do contribuinte.





A líder da bancada democrata, Nancy Pelosi, disse: "Não vamos dar a qualquer presidente, democrata ou republicano, um cheque em branco para despedaçar a Constituição dos Estados Unidos". E interpelou, incisivamente, a bancada adversária com a pergunta: "O vosso juramento de lealdade é para com Donald Trump ou para com a Constituição dos Estados Unidos?"

A isto respondeu o líder da bancada republicana, Kevin McCarthy: "Existe uma emergência nacional na fronteira sul, e os democratas vão hoje declarar que ela não existe".



A maioria democrata viu-se reforçada com a defecção de 13 representantes republicanos, que igualmente votaram contra o presidente. No final, registou-se um total de 245 votos contra 182, que no entanto não perfaz os dois terços necessários para cancelar a declaração da "emergência nacional" pelo presidente.





Após a derrota simbólica sofrida pela Casa Branca na câmara baixa, a câmara alta (Senado) tem 18 dias para se pronunciar. Mas, nesse caso, a maioria da câmara pertence aos republicanos e, segundo a lei, não são necessários dois terços para a aprovação. Essa aprovação poderá portanto ocorrer com uma maioria simples, a não ser que quatro votos republicanos passem para o lado democrata.





Até agora, houve três senadores republicanos que anunciaram a intenção de votar contra a "emergência nacional": Susan Collins, Lisa Murkowski e Thom Tillis. Uma outra meia dúzia de senadores republicanos tem manifestado reservas. Um deles, Rand Paul, admitiu que está a ponderar o sentido do seu voto. O resultado final permanece incerto e será, em qualquer caso, tangencial.