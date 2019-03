"Emergência nacional". Trump prepara-se para nova derrota no Senado

RTP05 Mar, 2019, 17:59 | Mundo

A condenação na câmara baixa do Congresso era expectável, porque há mais representantes democratas do que republicanos. No Senado, pelo contrário, existe uma maioria republicana, mas cada vez parece mais provável que na próxima semana, chegado o momento da votação, ela vá esboroar-se perante o tema da "emergência nacional".





Com 53 senadores republicanos contra 47 democratas, as contas são fáceis de fazer: basta a oposição manter-se coesa e a bancada republicana sofrer quatro deserções para a maioria se transformar em minoria, de 51 a 49.





Neste momento há já quatro senadores republicanos que anunciaram intenções de votar favoravelmente a condenação proposta pelos democratas, havendo vários outros que se manifestaram descontentes com a orientação do partido e podem vir também a passar para o outro lado.





In addition to the four Republican senators who have announced support for the disapproval resolution, numerous others have expressed serious reservations about Trump’s move, pointing to concerns about constitutional separation of powers and the potential for future Democratic presidents to declare national emergencies on other issues.



Até agora, declararam-se contrários à declaração de "emergência nacional" as senadoras Susan Collins (do Maine) e Lisa Murkowski (do Alaska) e os senadores Thom Tillis (da Carolina do Norte) e Rand Paul (do Kentucky).





Paul, o mais recentemente aderido às hostes anti-emergencistas, foi o autor do anúncio que operou a metamorfose dos republicanos de maioria em minoria. Ontem, no Capitólio, disse à imprensa que contava com uma dezena ou mais de republicanos a votarem como ele.







Em declarações citadas no Washington Post , Rand Paul considerou "fácil argumentar que esta declaração de emergência, esta ordem executiva, vai contra a vontade do Congresso". E explicou que, tendo ele próprio condenado Obama por abuso da autoridade presidencial na questão da imigração e noutras, não poderia deixar de condenar Trump quando este faz algo semelhante.





Por seu lado, a Casa Branca parece dar crédito aos cálculos de Rand Paul sobre uma defecção republicana a atingir os dois dígitos, e por isso organizou ontem uma reunião com senadores republicanos para sustar a debandada.





Consciente de que há vários senadores republicanos desgostados com a declaração de "emergência nacional", o vice-director de comunicação do Governo, Zach Parkinson, aconselhou-os simplesmente a ficarem calados e votarem contra a moção democrata. Se não encontram nada de bom para dizer sobre esta política de Trump, explicou, "conservem seca a sua pólvora", ou fechada a sua boca, e limitem-se a votar.





Parkinson apelou além disso aos senadores que tenham a intenção de votar favoravelmente a moção democrata no sentido de contactarem primeiro a Casa Branca para obterem mais informação sobre os motivos para a decisão de Trump.







Confirmando o mesmo espírito de derrota, o líder da bancada republicana, Mitch McConnell, admitiu que a moção democrata iria obter uma maioria também no Senado, e consolou-se a si próprio e aos correligionários com o recurso a um veto presidencial - que no entanto mais viria ainda acentuar a sobreposição do executivo ao legislativo.



O próprio McConnell admitiu que preferiria que Trump não tivesse declarado a "emergência nacional", principalmente por causa do precedente que abre e que poderá convidar futuros presidentes democratas a curto-circuitarem o Congresso sempre que não lhes agradem as maiorias aí constituídas.