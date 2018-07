Emigração potencia crise política na Alemanha

Foto: Hannibal Hanschke - Reuters

O ministro do Interior ameaçou demitir-se do posto e quer uma política mais dura.



Do que se sabe nesta altura, a chanceler alemã tem encontro marcado para esta segunda-feira com o ministro do Interior para tentar resolver a crise.



Se o ministro sair, a coligação que governa neste momento a Alemanha pode cair e o pais mergulhar numa nova crise politica.