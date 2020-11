Emirados Árabes Unidos condena assassínio de cientista iraniano

"Dada a situação atual na região, os Emirados Árabes Unidos exortam todas as partes a exercerem o máximo grau de autocontrolo para evitar arrastar a região para novos níveis de instabilidade e ameaça à paz", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado divulgado na manhã de hoje pela WAM.

Segundo a nota, os Emirados Árabes Unidos "condenam o assassínio atroz" do cientista iraniano, facto que poderia "alimentar o conflito na região".

Mohsen Fakhrizadeh, que segundo o Ocidente e Israel liderou o antigo programa secreto do Irão para desenvolver armas nucleares, foi morto na sexta-feira numa emboscada perto de Teerão e os iranianos responsabilizaram Israel pelo assassínio.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamad Javad Zarif, exortou no domingo a comunidade internacional a condenar o assassínio do cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh, considerando "vergonhoso" que se tenham limitado a fazer pedidos de calma.

Diante das reações internacionais "limitadas e mornas", o chefe da diplomacia iraniana partiu para a ofensiva com mensagens no Twitter em vários idiomas: russo, chinês e alemão, além do inglês, que costuma usar naquela rede social.

A última mensagem, publicada em alemão, volta a criticar "os vergonhosos padrões duplos" da comunidade internacional, especialmente da União Europeia (UE).

No sábado, a UE classificou o assassínio de "ato criminoso" e pediu "que todas as partes permaneçam calmas e exerçam o máximo de contenção para evitar uma escalada que não pode interessar a ninguém".

Na mesma linha, a ONU afirmou que condena "qualquer homicídio ou execução extrajudicial" e pediu "moderação".

Zarif considerou, contudo, noutra mensagem que o ataque a Fajrizadeh "foi sem dúvida projetado e planeado por um regime terrorista e executado por cúmplices de criminosos".

"É vergonhoso que alguns se recusem a opor-se ao terrorismo e se escondam atrás de pedidos de moderação", disse Zarif.

Em Israel, as autoridades recusaram-se a comentar as alegações do Irão, mas alertaram as suas embaixadas, temendo ataques retaliatórios.

O assassínio do polémico cientista só foi fortemente condenado por grupos e países aliados ou próximos ao Irão, como o grupo Hamas, o grupo Hezbollah, a Síria, a Turquia e o Catar.

O Irão sempre negou ter um programa secreto para desenvolver a bomba atómica e defende que o seu programa nuclear é civil e pacífico.