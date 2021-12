Emirados Árabes Unidos levantam a censura em filmes para maiores de 21 anos nos cinemas

Filmes com classificação maior de 21 anos "serão exibidos na sua versão internacional", com estrito controlo do cumprimento dos limites de idade, disse o Media Regulatory Bureau na sua conta no Twitter.

A censura é uma prática amplamente difundida no mundo árabe, especialmente na conservadora região do Golfo. Filmes que incluem cenas consideradas capazes de minar os costumes locais são frequentemente cortados durante a edição, ou mesmo proibidos.

Os Emirados, cuja população é composta em 90% por expatriados, têm vindo a realizar nos últimos anos um vasto projeto de modernização regulatória, para se tornar um dos países mais abertos do Golfo.

Para fortalecer a atratividade dos Emirados, as autoridades autorizaram a coabitação, abrandaram as restrições ao álcool e ofereceram estadias de longa duração a estrangeiros.

O país também anunciou que vai adotar a partir de 01 de janeiro um fim de semana no estilo ocidental (sábado a domingo), enquanto nos demais países muçulmanos da região o fim de semana é sexta-feira (dia da grande oração) e no sábado.