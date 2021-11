Emirados e Irão debatem aproximação em visita inédita de vice-ministro iraniano

Kani reuniu-se com o conselheiro diplomático do Presidente dos EAU, Anwar Gargash, e o secretário de Estado Khalifa Shaheem, e os três "sublinharam a importância de reforçar as relações sobre a base da boa vizinhança e do respeito mútuo e no âmbito de interesses comuns", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU num comunicado.

Também se mostraram disponíveis para trabalhar para "o desenvolvimento e as relações comerciais entre os dois países vizinhos", segundo a nota de imprensa.

O vice-ministro iraniano foi mais categórico, assegurando, numa mensagem publicada na sua conta da rede social Twitter, que tinha "acordado com os EAU abrir um novo capítulo nas relações" bilaterais.

Os dois países mantêm desde há anos relações conflituosas, devido ao programa nuclear do Irão, à guerra no Iémen (na qual apoiam partes diferentes) e à disputa de três ilhas próximas do estreito de Ormuz.

Contudo, nos últimos meses registaram-se alguns gestos de apaziguamento.

Em fevereiro, os líderes dos EAU enviaram uma mensagem de felicitações ao então Presidente iraniano, Hassan Rohani, pelo aniversário da Revolução Islâmica de 1979 e, em junho, juntaram-se à lista de países que saudaram o seu sucessor, Ebrahim Raisi, pela sua vitória eleitoral.

Em agosto, o vice-presidente dos EAU, Mohamed bin Rashid, reuniu-se com o recém-nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdolahian, à margem de uma conferência realizada em Bagdad e, há apenas duas semanas, este conversou telefonicamente com o seu homólogo emiradense, Abdallah bin Zayed.

Além disso, o ministro da Tolerância e Coexistência dos EAU, Nahyan bin Mubarak al-Hahyan, assistiu à cerimónia de posse de Raisi, mas nenhum ministro iraniano visitava aquele país árabe desde o início da guerra no Iémen, em 2014.