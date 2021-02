Emirados felicitam Irão no aniversário da Revolução Islâmica

"O presidente, sua alteza o xeque Khalifa bin Zayed al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente iraniano, Hassan Rohani, por ocasião do Dia da Revolução Islâmica no seu país, que se celebra a 11 de fevereiro", informou a agência noticiosa oficial dos Emirados, WAM.

Também o fizeram o vice-presidente e primeiro-ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o príncipe herdeiro, Mohammed bin Zayed al Nahyan, adianta a agência.

Trata-se da primeira vez que os governantes dos Emirados felicitam o Irão por esta comemoração.

Abu Dhabi mantém relações conflituosas com Teerão há anos, devido ao programa nuclear iraniano, ao conflito do Iémen (onde apoiam lados diferentes) e à disputa de três ilhas próximas do Estreito de Ormuz.

Os EAU foram um dos países da região do Médio Oriente que apoiou nos últimos anos a política dura em relação ao Irão do antigo presidente norte-americano Donald Trump, que abandonou o pacto nuclear com Teerão.

Esta estratégica dos Estados Unidos está a ser revista pelo presidente Joe Biden e o chefe da diplomacia dos EAU, Abdullah bin Zayed al Nahyan, manifestou o compromisso dos Emirados em trabalhar a favor de uma redução da tensão na região juntamente com a nova administração norte-americana, numa conversa telefónica com o enviado especial de Washington para o Irão, Robert Malley.

Em 2020, os Emirados tiveram um gesto de boa vontade com o Irão ao enviarem produtos de saúde para ajudar a enfrentar a pandemia da covid-19.