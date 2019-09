Emirados juntam-se a coligação de segurança marítima liderada por Washington

Lusa19 Set, 2019, 09:23 | Mundo

O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia dos EAU, Salem al-Zaabi, citado num comunicado divulgado pela agência estatal de notícias WAM, um dia depois de Riade ter feito o mesmo.

Os EAU "uniram-se à coligação para garantir a segurança energética global e o fluxo contínuo do fornecimento de energia para a economia global", de acordo com o comunicado.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são os mais recentes aliados de uma coligação liderada por Washington e da qual faz parte também o Reino Unido, a Austrália e o Bahrein.

O ataque de sábado ao maior campo petrolífero do mundo, na Arábia Saudita, reivindicado pelos rebeldes huthis do Iémen, afetou a produção de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia no país, o equivalente a 5% da produção diária mundial.

Apesar de ter sido reivindicado pelos rebeldes iemenitas, os Estados Unidos responsabilizaram o Irão.